Каждый пятый швед не хочет прививаться от коронавирусной инфекции

Каждый пятый швед не хочет делать прививку от COVID-19. Это показало исследование Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям. Шведы вообще более критично относятся к вакцинам, чем жители других стран.

Ранее стало известно, что в Швеции уже в январе могут начать вакцинацию от коронавируса. Но более чем каждый пятый швед не хочет этого делать, сообщает портал «Новости Швеции».

Кроме того, шведы относятся к вакцинам более негативно, чем жители других стран. Об этом говорится в международном исследовании British Wellcome Trust.

Исследование показало, что 7 из 10 шведов считают вакцины безопасными, среднемировой же показатель – 8 из 10. Причиной тому стала массовая вакцинация против свиного гриппа в 2009-2010 годах, в результате которой сотни молодых шведов в качестве побочного эффекта получили нарколепсию.

В последние годы только половина шведов старше 65 лет делали прививки от гриппа, что значительно меньше 75 процентов, рекомендованных ВОЗ.

«Вы можете подумать: «Ух ты, я и без прививки не болею», но на самом деле надо думать немного шире и не только о себе. Вакцины предназначены не только для собственного блага, но даже больше для блага окружающих. Вы являетесь частью общества, и вы должны взять на себя ответственность, убедившись, что не являетесь распространителем инфекции», – заявил исследователь вакцин Матти Сэлльберг.

По словам Сэлльберга, вакцина от коронавируса также может вызвать побочные эффекты, но, в то же время, утверждается, что сам вирус более опасен, чем побочные эффекты от прививки.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 25.08.20

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