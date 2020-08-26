Жителей Праги донимают полчища ос

Жители Праги жалуются на нашествие ос. Энтомологи объясняют это тем, что в августе количество насекомых увеличивается естественным образом, а еды всем не хватает. Кроме того, по сравнению с прошлым сезоном ос стало еще больше из-за мягкой зимы и влажного лета.

«С точки зрения ос, сезон в этом году был довольно благоприятным благодаря более влажному лету, в предыдущие засушливые годы им было не очень комфортно», – поясняет Мартин Трэшняк из Чешского союза охраны природы (ČSOP), которого цитирует издание novinki.cz. в конце лета, по словам эксперта, осы становятся особенно докучивыми – вылупились новые поколения, количество ос в гнездах увеличилось и поиск пищи для них стал затруднительным. «Вот почему вы будете чаще встречаться с ними, когда пьете лимонад, едите фрукты и тому подобное», – пояснил Трэшняк.

Энтамологи призывают чехов потерпеть еще несколько недель – осенью исходные колонии исчезают. Рабочие осы погибают, а оплодотворенные самки уходят в спячку. Если наступающая зима будет мягкой, будущим маткам будет легче выжить, и весной они сразу же начнут создавать новые колонии. Они сами строят фундамент будущего гнезда, а уже потом берут на себя работу первого поколения рабочих, которые заботятся о достаточном количестве пищи для других личинок.

Как рассказала Петра Эффенбергерова, пресс-секретарь Службы спасения Центральной Богемии, количество обращений в службу спасения по поводу укусов ос и пчел в последние недели выросло.

«Это правда, что за последние два месяца диспетчеры службы экстренной помощи 155 заметили увеличение количества поездок к людям, покусанным осами или пчелами и у которых развилась аллергическая реакция. Спасатели пришли на помощь пятидесяти пациентам, десять из которых находились в серьезной опасности, могли даже умереть», – рассказала Петра Эффенбергерова.

По мнению специалистов в области здравоохранения, серьезные, опасные для жизни аллергические реакции возникают примерно у одного процента населения.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 26.08.20

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