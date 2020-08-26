В Дании старшеклассники вышли на акцию протеста – они больше не хотят учиться дистанционно

В одном из крупнейших датских городов – Орхусе – старшеклассники вышли на акцию протеста. Они больше не хотят учиться дистанционно и требуют дать им возможность вернуться в школы. Как сообщает «Евроньюс», на улицы вышло 1600 подростков. По словам демонстрантов, дистанционное обучение, введенное из-за распространения коронавируса, оборачивается для них как социальными, так и академическими проблемами.

«Я считаю, что цифровое обучение вышло из-под контроля. Я думаю о том, что именно старшеклассники оказались в невыгодном положении. Прежде всего потому, что власти ежегодно сокращают бюджетные ассигнования на образование. При этом нашим младшим братьям и сестрам разрешают посещать начальную школу», – рассказала СМИ одна из школьниц.

«Обучаясь на дому, ты не слишком хорошо усваиваешь знания. Мы не учим то, что нужно. Когда сидишь в своей квартире, не получаешь необходимую помощь, советы. Отсутствует руководство самим процессом. Мы так же не в состоянии работать группами. Качество обучения снижается. Есть и социальный аспект. Мы полгода не видели своих одноклассников. По крайней мере, всех одновременно. Нам этого не хватает», – говорит другой протестующий.

Старшеклассники надеются, что власти услышат их призыв. Тем временем число случаев заражения коронавирусом в стране растет. На этом фоне правительство приняло решение об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте, отмечает «Евроньюс».

Орхус, Елена Васильева

Орхус. Другие новости 26.08.20

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