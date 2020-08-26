В Стокгольме этим летом пропало необычно много людей

Необычно много жителей Стокгольма пропали без вести этим летом. Не исключено, что изоляция во время пандемии может иметь к этому какое-то отношение, сообщает портал «Новости Швеции».

Количество сообщений о пропавших без вести обычно увеличивается в конце каждого лета. Но в этом году количество пропавших в Стокгольме стало более заметным, сообщает радио P4 Stockholm.

«Сейчас мы наблюдаем увеличение числа пропавших. В какой-то степени это связано с COVID-19 и ростом из-за пандемии психических заболеваний», – говорит Йорген Улссон, операционный менеджер благотворительной организации Missing People в Стокгольме.

Йорген Улссон говорит, что их организация связывает рост числа пропавших с праздниками и отпусками, поскольку в это время ожидания у людей высоки и могут привести к депрессии, если они не оправдаются. Это также часто касается молодых людях, которые в конце летних каникул ищут приключений. Кроме того, люди с деменцией начинают чаще выходить на прогулки и потом не могут найти путь домой.

«Подавляющее большинство людей не осознают опасности, которой они подвергаются», – говорит Йорген Ульссон, которого цитирует портал «Новости Швеции».

В Missing People опасаются, что количество сообщений о пропавших без вести будет увеличиваться, если в ближайшее время не будут сняты изоляционные ограничения, введённые во время пандемии.

«Людей больше нельзя изолировать», – говорит Йорген Улссон.

Стокгольм, Елена Васильева

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