Во время карантина в Британии резко упала преступность

Показатели преступности резко снизились в Великобритании во время коронавирусного национального карантина.

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), общий уровень преступности в Англии и Уэльсе снизился во время изоляции за счет значительного сокращения краж, в том числе со взломом.

По данным УНС, уровень преступности был на 25% ниже в апреле и на 20% в мае по сравнению с соответствующими месяцами 2019 года.

В отчете также говорится, что за два месяца карантина произошел скачок преступлений, связанных с наркотиками – по сравнению с тем же периодом прошлого года. В УНС заявили, что это произошло из-за «активной деятельности полиции по расследованию этих преступлений во время изоляции».

Национальный совет начальников полиции Великобритании ранее сообщал об увеличении количества случаев домашнего насилия во время изоляции. Однако УНС заявляет, что пока эти данные не подбивали, поскольку полицейские сдают такие данные только раз в квартал, отмечает CNN.

Лондон, Елена Васильева

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