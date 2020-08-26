Берлин запретил «коронавирусные» протестные акции на выходных

Власти запретили запланированные на эти выходные в Берлине протесты против ограничений, которые вводят власти в связи с пандемией. Организатором меропрятий отказано в их проведении в связи с опасениями по поводу нарушений правил гигиены.

В своем заявлении сенат Берлина объявил: «Сегодня ассамблея запретила несколько демонстраций, которые должны были состояться в следующие выходные в Берлине». Также было отмечено, что ожидаемый круг участников будет нарушать действующее постановление о защите населения от распространения инфекций, сообщает CNN.

Сенат заявил, что протесты 1 августа показали, «что участники сознательно игнорировали существующие правила гигиены и соответствующие требования».

Андреас Гейзель, высокопоставленный чиновник земли Берлин, пояснил: «Это не решение, направленное против свободы собраний, это решение для защиты от инфекций. Мы все еще находимся в разгаре пандемии с растущим числом инфекций. Этого нельзя отрицать. Поэтому мы должны сопоставить фундаментальное право на свободу собраний с правом на неприкосновенность жизни. Мы выбрали жизнь».

Организаторы акции протеста планировали в субботу пройти маршем по центру немецкой столицы. Полиция сообщила CNN, что ожидается марш не менее 17000 участников, а, возможно, и еще больше.

«Я не готов во второй раз согласиться с тем, что Берлин неправильно используют в качестве площадки для отрицателей [вируса] короны ... и правых экстремистов», – продолжил Гейзель, добавив, что второй раз государство не обмануть.

Напомним, 1 августа в Берлине собрались тысячи протестующих, чтобы высказать свое мнение насчет мер, введенных в Германии для предотвращения пандемии коронавируса. Полиция разогнала демонстрацию, в которой участвовало около 20 000 человек, на том основании, что организаторы не обеспечили соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Полиция сообщила, что большинство протестующих не носили масок и не придерживались правил физического дистанцирования. Именно всего этого Сенат намерен не допустить в берлине в эти выходные.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 26.08.20

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