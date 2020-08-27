Как Европа готовится вернуть детей в школы – примеры

По всей Европе школьники, студенты и преподаватели готовятся вернуться в классы и аудитории после летних каникул. Угроза заражения Covid-19 всё ещё актуальна на континенте, а потому правительствам европейских стран приходится принимать непростые решения, которые призваны совместить необходимость получения образования с гарантией безопасности, сообщает «Евроньюс».

На повестке дня несколько вопросов. К примеру, первый: кому и когда надевать защитные маски. Во Франции например они обязательны для учителей даже во время уроков. в Испании учителя и ученики должны носить маски только в непосредственной близости друг от друга, в Нидерландах решили от них отказаться совсем.

Второй вопрос: как обеспечить социальную дистанцию? Для этого рекомендуется сократить число учащихся в одном и том же классе. Посменная организация учебного процесса была впервые введена в Дании, и многие последовали её примеру. Другой способ избежать перегрузки помещений – занятия в онлайн-режиме.

Правила гигиены должны соблюдаться повсюду неукоснительно, но они тоже немного отличаются от страны к стране расстановкой акцентов. Так, в Германии предписано частое мытьё рук, а в Испании особо подчёркивается, что тщательная уборка помещений должна проводиться не реже одного раза, а туалетов – не реже трёх раз в день.

И, конечно, всех беспокоит вопрос о том, что делать, если тесты учеников или учителей на коронавирус дадут положительный результат, сообщает «Евроньюс». Считается, что отдельные случаи заражения не должны повлечь за собой закрытие целых заведений. Но на практике некоторые школы в Германии уже были вынуждены закрыться по этой причине.

Ещё одно отличие состоит в том, кто принимает решение. В некоторых странах, таких как Италия и Франция, это прерогатива правительства страны, в других право принятия решения передаётся отдельным регионам, а некоторые правила и положения вырабатывают и сами учебные заведения.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 27.08.20

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