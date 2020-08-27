Дания переживает бум внутреннего туризма

В этом году из-за пандемии туризм в Дании переживает настоящий бум: посещаемость достопримечательностей и музеев бьёт все рекорды. Впервые за многие годы большинство датчан проводят летний отпуск дома и решили изучить свою страну повнимательнее, сообщает «Евроньюс».

«Я думаю, что очень много людей осталось на этот раз в Копенгагене, – говорит этот столичный студент, – ведь обычно они выезжают и путешествуют по миру. Но в этом году сразу чувствуется, что жители города просто остались дома, а ещё сюда приехало много людей из других уголков страны. Так что на этот раз у нас даже больше людей на улицах, чем обычно, больше, чем само население Копенгагена».

В Одсхерреде на датском острове Зеландия местный художественный музей ещё никогда не видел такого наплыва людей. Его директор Эскил Вагн Олсен говорит, что приходят очень много молодых семей с детьми, тогда как раньше музей посещали в основном пожилые люди: «Это было отличное лето! Мы побили наш рекорд: этим летом у нас было в четыре раза больше посетителей. Мы были заняты, и очень этому рады».

А ещё в Дании пояивлся новый вид отдыха – глампинг (от сложения слов «гламур» и «кемпинг»): комфортабельные палатки со всеми удобствами размещаются прямо в лесу.

Копенгаген, Елена Васильева

Копенгаген. Другие новости 27.08.20

В Швеции не разрешили провести антиисламский митинг и сжечь Коран. / Из-за коронавируса в этом году в Кельне отменены рождественские ярмарки. / Голландцы в шоке: многие проболели коронавирусом и даже не поняли этого. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»