Из-за коронавируса в этом году в Кельне отменены рождественские ярмарки

Коронавирус скорректировал планы на рожественские праздники в этом году. Так, мэрия Кельна после совещания в среду официально заявила – популярнейшей у туристов и местных жителей ярмарки в честь Рождества в этом году не будет.

Как сообщает информационно-политический журнал Focus, организаторы уже донесли эту неприятную новость до арендаторов мест. «Мы подтверждаем то, чего многие из вас уже ждали. Из-за коронавируса рождественской ярмарки в этом году не будет», – рассказали арендаторам мест на площади перед собором организаторы.

Отметим, что решение о закрытии рождественских ярмарок распространяется на весь Кельн.

Экономические убытки, связанные с отменой рождественских ярмарок, еще подсчитать только предстоит. Также не исключено, что примеру Кельна в этом вопросе последуют и в других городах Германии.

Кельн, Елена Васильева

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