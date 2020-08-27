Из-за коронавируса в этом году в Кельне отменены рождественские ярмарки

Коронавирус скорректировал планы на рожественские праздники в этом году. Так, мэрия Кельна после совещания в среду официально заявила – популярнейшей у туристов и местных жителей ярмарки в честь Рождества в этом году не будет.
Как сообщает информационно-политический журнал Focus, организаторы уже донесли эту неприятную новость до арендаторов мест. «Мы подтверждаем то, чего многие из вас уже ждали. Из-за коронавируса рождественской ярмарки в этом году не будет», – рассказали арендаторам мест на площади перед собором организаторы.
Отметим, что решение о закрытии рождественских ярмарок распространяется на весь Кельн.
Экономические убытки, связанные с отменой рождественских ярмарок, еще подсчитать только предстоит. Также не исключено, что примеру Кельна в этом вопросе последуют и в других городах Германии.
Кельн, Елена Васильева
Кельн. Другие новости 27.08.20
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