В Британии нашли репеллент от комаров, который уничтожает коронавирус

В Великобритании нашли репеллент от комаров, который помогает избавиться от коронавируса. Происходит это за счет добавления в него экстракта эвкалипта. Именно он губительно действует на частицы вируса.

Как сообщает Sky News, олна из военных лабораторий Великобритании с весны вела исследование спрея Mosi-Guard, когда случайно выяснилось, что содержащийся в нем цитриодиол эффективен против коронавируса. С тех пор шли исследования того, обеспечивает ли цитриодиол, который, как известно, убивает другие типы коронавирусов, дополнительную защиту от COVID-19.

Как сообщает The Guardian, заместитель министра обороны Джереми Куин сообщил накануне – исследование подтвердило, что спрей, содержащий цитриодиол, «может убить вирус». Сама военная лаборатория выступила с более осторожным заявлением – тест, проведенный на латексной коже, обработанной репеллентом, показал «необратимую потерю вируса».

Цитриодиол получают из масла, полученного из листьев и веток эвкалипта. До публикации результатов исследования британская армия уже накопила запасы репеллента, тем более, что его использование не имеет побочных эффектов.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 27.08.20

Дания переживает бум внутреннего туризма. / В Швеции не разрешили провести антиисламский митинг и сжечь Коран. / Из-за коронавируса в этом году в Кельне отменены рождественские ярмарки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»