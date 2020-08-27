Голландцы в шоке: многие проболели коронавирусом и даже не поняли этого

Шокирующие результаты показали анализ крови добровольцев, принявших участие в специальной акции национального банка крови Sanquin Нидерландов. Почти половина из тех, кто сдал кровь, переболели коронаврусом типа SARS-CoV-2, не подозревая об этом, пишет DutchNews.nl.
В мае Банк крови разослал анкеты о состоянии здоровья донорам плазмы. Один из вопросов был посвящен коронавирусу – заразился ли опрашиваемый инфекцией? После анкетирования участники были протестированы, и у 239 доноров были обнаружены антитела к коронавирусу. Однако 48 процентов из них даже не подозревали, что переболели.
Десять процентов доноров, переживших вирус, не имели симптомов болезни, в то время как другие признались, что считали, что у них просто простуда.
Только 20 процентов респондентов, которые прошли тестирование на антитела, думали, что они инфицированы коронавирусом.
Результаты опроса показывают, что коронавирус диагностируется неправильно, и те, у кого есть легкие симптомы, должны пройти тестирование, считают специалисты банка крови Sanquin.
Отметим, что всего в опросе приняли участие 3676 человек.
Амстердам, Елена Васильева
Амстердам. Другие новости 27.08.20
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