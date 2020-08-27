Ужин в гольф-клубе закончился отставкой для еврокомиссара по торговле

Отставкой закончился для еврокомиссара по торговле Фила Хогана вечеринка в гольф-клубе, устроенный в обход карантинных мер. Неделю назад чиновник в числе еще как минимум 80 человек побывал на устроенном в ирландском городке Клифден гала-ужине. В своем заявлении чиновник отмечает, что сожалеет о данном поступке, хотя и настаивает на том, что никаких законов не нарушал, сообщает «Евроньюс».

В правительстве Ирландии уверены в обратном. Здесь действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Кроме того, Хоган совершил несколько частных поездок по стране, предварительно не самоизолировавшись на две недели. Он побывал и в закрытом на карантин графстве Килдэр.

«Я осознаю, что, хоть и не нарушал законов, все эти ошибки отвлекли меня и Комиссию от работы. За последние несколько дней мне пришлось многое серьезно обдумать. Мой вывод таков: любые отвлекающие факторы должны быть устранены», – говорит уже бывший еврокомиссар.

В своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уважает решение Хогана и поблагодарила его за проделанную работу. В то же время теперь Брюсселю придется в срочном порядке искать замену ключевой фигуре на переговорах о будущих отношениях ЕС и Великобритании после «Брексита» – всего за несколько месяцев до окончания переходного периода.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 27.08.20

В Венеции пассажиры вытолкнули туриста с водного автобуса за отказ надеть маску. / Греция расширила свои границы в Средиземноморье. / Как Европа готовится вернуть детей в школы – примеры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»