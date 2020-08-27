В Чехии прогнозируется дефицит вакцины от сезонного гриппа – не нее слишком много желающих

В Чехии нынешней осенью не хватит на всех желающих вакцин от сезонного гриппа. Как сообщает портал novinky.cz, первые

427 тысяч доз уже поступили в страну. Всего врачи общей практики должны получить в работу 850 тысяч доз, пообещала Ассоциация медицинских страховых компаний. Однако этого количества не хватит для вакцинации всех медицинских работников, людей старше 65 лет и пациентов из группы риска, имеющих право на бесплатные прививки. А у здорового человека вообще мало шансов получить вакцину – даже за деньги.

«По умолчанию ежегодно вакцинируются семь процентов населения. Согласно обещанным объемам поставок, в этом году удастся вакцинировать 8,5 процента населеня. Но из-за повышенного спроса всем группам риска, в том числе всем медработникам, а также людям старше 65 лет и хроникам, имеющим право на бесплатную вакцину, заказанного объема не хватит», – рассказал novinky.cz председатель Ассоциации врачей общей практики Чешской республики Петр Шонка.

По данным Института информации и статистики министерства здравоохранения Чешской республики, на сегодня в стране насчитывается около 267 000 медицинских работников. Люди старше 65 лет составляют 19 процентов населения, то есть около двух миллионов человек. Число диабетиков в Чешской республике оценивается в 860 000.

Единственный шанс чеха получить вакцину – это его терапевт, который оказался настолько дальновидным, что еще в начале текущего года, когда собирались заказы на вакцину от гриппа, внес своих пациентов в лист ожидания.

«Я оптимист, поэтому даже если мы закажем вакцины заранее и оплатим их из собственных средств, страховая компания возместит расходы только после подачи заявки пациентами. Поэтому я заказал в этом году плюс-минус столько же вакцин, что и в прошлом, может, чуть больше. И это при том, что в прошлом году вакцины пришли поздно, на рубеже октября и ноября, а потом, насколько мне известно, пришлось сжечь от 30 до 40 тысяч доз потому, что их просто не успели поставить. В этом году у меня есть информация, что мы можем пройти вакцинацию уже в сентябре. Чем раньше, тем лучше», – надеется Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики Чешской республики.

Именно на оптимистов-практиков могут рассчитывать те чехи, что хотят попробовать все-таки вакцинироваться от гриппа за деньги. «Каждый врач назначает разную сумму за вакцину, так что шанс получить вакцину таким образом есть. Но не надо забывать, что пациент еще должен заплатить около 300 крон за постановку вакцины и некоторые врачи все еще берут плату за заявку, поэтому пациент может заплатить в общей сложности 500 крон», – добавил глава чешских врачей.

Ассоциация медицинского страхования Чехии объявила на прошлой неделе, что было заказано 850 000 вакцин, что на треть больше, чем в прошлом году. Она подписала контракты с поставщиками Sanofi и Mylan. Санофи уже доставила в Чешскую республику 427 000 упаковок вакцины. Оставшуюся часть поставки – 520 000 доз – компания обещала доставить во второй половине сентября.

Производители разрабатывают новую вакцину каждый год, потому что ее состав всегда адаптируется к тому типу вируса, который, по оценкам экспертов, будет циркулировать. Повышенный интерес людей к вакцинации во всем мире в этом год связан с опасениями по поводу сочетания гриппа и COVID-19, которое может значительно ухудшить воздействие на здоровье людей.

Прага, Елена Васильева

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