В Швеции не разрешили провести антиисламский митинг и сжечь Коран

Из-за давления и угроз со стороны мусульманских организаций полиция Мальмё отозвала разрешение на проведение антиисламского митинга. Мероприятие должно было состояться в третьем по величине городе Швеции в пятницу, 28 августа. Полицейские оправдываются тем, что они не могут обеспечить безопасность митингующих, сообщает портал «Новости Швеции».

После подачи прошения на проведение акции полицейские несколько раз меняли место её проведения. В конце концов разрешение было выдано и были предприняты меры безопасности – наняты телохранители и многое другое.

Однако сейчас полиция отказывается от своего решения и полностью отзывает разрешение на демонстрацию.

«Мы должны принять во внимание безопасность как организаторов и участников демонстрации, так и простых граждан», – пояснил Маттиас Зигфридссон, исполняющий обязанности главы полиции Мальмё.

Целью акции было продемонстрировать проблемы растущей исламизации шведского общества, в том числе через сожжение Корана.

Тот факт, что демонстрация, гарантированная шведской конституцией, все же не может быть разрешена по соображениям безопасности из-за угроз, многими воспринимается как доказательство того, что проблемы исламизации Швеции действительно существуют и имеют далеко идущие последствия.

По информации полиции, решение о запрете митинга можно обжаловать. Чем и пообещали воспользоваться организаторы акции – скандальный шведский уличный художник Дэн Парк и лидер датской партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан.

Стокгольм, Елена Васильева

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