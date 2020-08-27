Германия намерена запретить до конца года массовые свадьбы, карнавалы и ярмарки

Германия ужесточает меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. До конца года в стране будут сохранены высокие штрафы за отказ от ношения масок, введены ограничения на количество участников частных мероприятий, состоится отмена всех больших общественных мероприятий.

Канцлер Ангела Меркель должна обсудить все предложения с премьер-министрами всех федеральных земель на специальном совещании 27 августа, пишет общественно-политический журнал Focus. Повод – растущее число больных коронавирусом.

Власти и медиков особенно беспокоят частные торжества, в том числе свадьбы, во время которых за последние дни заразилось рекордное количество людей. В Гессене, например, 41 гость был инфицирован во время грандиозной свадьбы, на которой присутствовало почти двести человек.

Точно так же свадебные торжества закончились в Баварии, где три школьных класса пришлось поместить на карантин, потому что три сестры, участвовавшие мероприятии, заразились коронавирусом. Печально закончилась и свадьба в Клеве – из 100 гостей заразился 61.

В связи с этим канцлер Меркель предлагает ограничить число участников частных торжеств. Максимальное количество – 25-50 человек.

Также Меркель призывает отменить до конца этого года крупные мероприятия, такие как концерты, фестивали и деревенские гуляния.

Пока не ясно, что будет в этом году с рождественскими ярмарками и карнавалами. В среду первым из немецких городов отменил рождественские ярмарки Кельн. Министр здравоохранения Йенс Спан (ХДС) уже высказал пожелание отменить все карнавальные мероприятия, которые начнутся в Германии в ноябре.

Что касается отказа от ношения маски, канцлер Меркель предлагает штрафовать нарушителей на сумму не меньше, чем 50 евро.

Вероятнее всего, изменится и подход к тестированию. Граждане, которые вернутся в Германию с 15 сентября из стран, которые не считаются опасными, тестироваться не будут. Возвращающимся из зон риска по-прежнему будет необходимо провести в карантине две недели.

По данным Института Роберта Коха, в Германии за последние 24 часа было зарегистрировано 1507 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли. Накануне во вторник в стране было зафиксировано 1576 новых случаев заболевания, а в субботу, впервые с конца апреля, их было более 2000 за сутки.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 27.08.20

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