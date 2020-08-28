Тонны хорошего итальянского вина пустят на санитайзеры

В Италии после того, как рестораны и бары были закрыты на карантин, в подвалах виноделов и на заводах скопилось огромное количество непроданного вина. Между тем, близится сезон сбора нового урожая, для которого необходимо освободить место. Теперь виноделы Италии, так же как их французские и испанские коллеги, смогут поставлять свою продукцию на перегонные заводы, где вино превратят в дезинфицирующий гель. Соответствующее постановление приняло правительство итальянское правительство, сообщает «Евроньюс».

«Мы получаем вино, которое хранится вот здесь, в стальных резервуарах, соединенных с дистилляционной системой. В ходе технологического процесса мы получаем этиловый спирт. Конечный чистый продукт достигает качества, необходимого для фармацевтического производства геля», – пояснил технику производства химии Антонио Эмальди, президент компании Assodistil.

Этиловый спирт затем денатурируют.

«Спирт автоматически извлекается из резервуара и перекачивается через насосы по этим трубам, где в него добавляют химические вещества, чтобы продукт стал непригодным для потребления людьми. Затем спирт попадает прямо в цистерну. Далее его привозят тем, кто занимается упаковочными работам. Потом санитайзер попадет на прилавки магазинов и аптек», – рассказао Антонио Эмальди, президент компании Assodistil

В докоронавирусную эпоху преобразование вина в дезинфицирующий гель было бы просто немыслимо. Но на сегодняшний день необходимо позволить столь экономически значимому сектору Италии оправиться от кризиса.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 28.08.20

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