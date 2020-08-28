В польском зоопарке слонов будут лечить от депрессии маслом каннабиса

Слоны – исключительно умные и чувствительные существа. Поэтому, когда самый старый слон Эрна умер в Варшавском зоопарке, остальные три слона заметно расстроились. Чтобы помочь животным преодолеть стресс, администрация зоопарка объявила на этой неделе, что будет давать животным лечебные масла каннабиса, чтобы снизить уровень стресса.

Наверное, хуже всего переносила уход альфа-самки слонихи Фредзии. «Она странно отреагировала, когда увидела тело Эрна. Она была явно расстроена. Вы видели, что она горюет и подавлена», – рассказала BBC Агнешка Чуйковска, директор Департамента реабилитации Варшавского зоопарка.

Помимо признаков стресса, Фредзии приходится налаживать отношения со слоном Бупа. Как отмечают зоологи зоопарков, некоторым слонам могут потребоваться месяцы или даже годы, чтобы справиться с потерей альфа-самки и восстановить гармонию в стаде.

«Это огромное изменение для каждой группы слонов. У животных могут возникнуть проблемы с поведением, если социальная структура группы изменится», – сказала Чуйковска. Поэтому зоопарк воспринял это печальное событие как возможность провести уникальное испытание.

Слонам дадут конопляное масло, которое содержит каннабидиол (CBD). Помимо прочего, он стимулирует выработку серотонина и дофамина и обладает антидепрессивным действием. Три слона и, в частности, Фредзия, кажутся идеальными кандидатами. В настоящий момент они естественным образом подвергаются стрессу, и в то же время их поведение легко проследить.

Первый этап эксперимента уже начался. Работники зоопарка взяли образцы экскрементов, чтобы определить уровень кортизола – гормона, который вырабатывается во время стрессовых ситуаций. «Мы планируем дать им масло конопли и снова измерить уровень кортизола. Тогда мы узнаем, работает ли оно или нет», – сказала Чуйковска.

Животные получат лишь небольшое количество каннабиса, которое влияет (если вообще влияет) только на их поведение. Кроме того, несмотря на другие заблуждения, масла каннабиса не содержат психоактивных компонентов и, следовательно, не вызывают интоксикации.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 28.08.20

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