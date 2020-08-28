Больше трех тысяч Швеции получили неверные результаты тестов на Сovid-19

Сотни шведов получили неправильные результаты тестов на коронавирус. Виной всему некачественные тесты, сделанные в Китае, поясняют эпидемиологи.

Пока удалось выяснить, что ложноположительные результаты на Covid-19 получили 3700 человек. Неправильные результаты в основном касаются людей с легкими симптомами простуды, которые сдавали ПЦР-тесты в период с марта по август. Ошибки были обнаружены двумя шведскими лабораториями, которые проанализировали эффективность ПЦР-тестов, производимых фирмой BGI Genomics.

Они обнаружили, что рассматриваемые тесты не могут различить образцы с низким содержанием коронавируса и отрицательные образцы. Управление общественного здравоохранения Швеции добавило, что с людьми, получившими неверные результаты, свяжутся в течение недели, статистика заболеваемости по стране также будет скорректирована – из нее вычтут ложноположительные тесты.

По словам шведских эпидемиологов, некачественные тесты из Китая экспортируются во многие другие страны. Они также проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о своих выводах.

К вечеру четверга, по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране было зарегистрировано 87072 случая заболевания COVID-19, 5817 человек умерли.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 28.08.20

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