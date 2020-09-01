Во Франции теперь будут штрафовать потребителей наркотиков

Начиная с 1 сентября 2020 года курильщики каннабиса и потребители других наркотиков во Франции будут подвергаться штрафу. Это мера необходима для того, чтобы сдержать рост объемов незаконного оборота наркотиков.

О новой карательной мере объявил в конце июля премьер-министр правительства Жан Кастекс. Тема наркомании во Франции очень актуальна. Согласно данным МВД Франции, страна является лидером по потреблению каннабиоидов в Старом свете и находится на третьем месте по потреблению кокаина.

Как сообщает газета «Фигаро», с сегодняшнего дня курильщики каннабиса и потребители других наркотиков будут штрафоваться на 200 евро. Если денежное наказание выплачивается в течение ближайших двух недель, сумма снижается до 150 евро. Если же штраф не выплачивается по истечении 45 дней, сумма будет увеличена до 450 евро.

Отметим, что новая мера воздействия на потребителей наркотиков предварительно «обкатывалась» в пяти городах Франции. С 16 июня пять французских городов, в том числе Ренн, Кретей, Реймс, Марсель и Лилль, экспериментировали с выпиской денежных наказаний. Всего за это время было составлено 545 протоколов, оплачены из них оказались чуть более 30 процентов.

«Отметим, что 70% правонарушителей не заплатили. Это огромный объем», – говорят с полиции.

Сотрудники правопорядка, основном, в отношении штрафов настроены критически. Они опасаются, что новая карательная мера просто окажется неэффективной и добавит работы как полиции, так и судам – которые по истечении 45 суток, отведенных на погашение штрафа, будут вынуждены рассматривать дела нарушителей и выписывать им другие наказания. В это же время в стране продолжит развиваться сеть распространителей наркотиков и база потребителей продолжит расти, невзирая на любые штрафные санкции.

Париж, Елена Васильева

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