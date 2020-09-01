В Щвеции откроют центр по изучению России

Правительство Швеции приняло решение о создании центра исследований России и стран Восточной Европы.

По мнению шведского правительства, важной причиной создания нового аналитического центра является ухудшающаяся ситуация с безопасностью в Европе и, как следствие, возросшая потребность в лучшем понимании России и соседних с ней стран, сообщает портал «Новости Швеции».

«События в России и Восточной Европе имеют центральное значение для внешней политики Швеции. В последнее время стало ясно, что потребность в знаниях об этом регионе растёт, что требует большего числа аналитиков и экспертов, а также популяризации такого рода знаний в обществе. В широком смысле Россия и Восточная Европа продолжают развиваться. Швеция должна оставаться в авангарде с точки зрения анализа и понимания этого региона», – заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Новый центр будет создан при Институте внешней политики (Utrikespolitiska institutet).

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 01.09.20

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