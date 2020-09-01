В Швеции столкнулись два поезда, перевозившие опасный груз. Есть угроза взрыва

Крупное ЧП в Швеции: Гетеборге столкнулось грузовыепоезда, проводится спасательная операция. В месте аварии остановлено железнодорожное движение, заблокированы дороги, эвакуированы несколько школ и общественных зданий.

Сообщение о сходе железнодорожных вагонов с рельсов на железнодорожной станции Сэвенэс, которая находится во втором по величине городе Швеции, поступило в спасательные службы поступило 1 сентября в 04.35 по местному времени. На место выехало десять бригад спасателей.

Выяснилось, что столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда. В вагонах одного из поездов перевозились опасные вещества: окись этилена – токсичный и горючий газ, и перекись водорода – едкое вещество. Один из вагонов перевернулся, и есть опасения, что в нем началась утечка.

Существует очень высокий риск взрыва. Спасатели оценивают ситуацию как критическую, сообщает портал «Новости Швеции».

Рядом с железнодорожной станцией Сэвенэс проходит европейская трасса Е20, расположены многоквартирные дома, жилые кварталы, производственные здания и больница. Уже эвакуированы школа и детский сад.

Как долго продлится спасательная операция, пока неясно. «В случае утечки опасных веществ из контейнеров спасательная операция может затянуться, и нам, возможно, придется расширить запретную зону и заблокировать E20 в обоих направлениях», – говорит Андерс Хельмборн, оператор аварийно-спасательной службы Большого Гётеборга, которого цитирует портал «Новости Швеции».

Гетеборг, Елена Васильева

Гетеборг. Другие новости 01.09.20

В Европе одновременно регистрируются наводнения и лесные пожары. / Во Франции теперь будут штрафовать потребителей наркотиков. / Новый мощный наркотик сводит с ума и убивает венгров. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»