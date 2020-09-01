Во дворе мэрии Парижа сотня семей мигрантов устроила палаточный лагерь

Сотня семей мигрантов поселилась в ночь с понедельника 31 августа на вторник 1 сентября во дворе мэрии Парижа, чтобы потребовать «достойного» приема и размещения.

Как сообщает газета «Фигаро», незадолго до полуночи понедельника 219 человек, в основном из Сомали, Афганистана и Кот-д'Ивуара, в том числе 59 детей и 15 беременных женщин, вышли на площадь перед мэрией и разместились примерно за пять минут около ста палаток.

Люли, находившиеся в них, утверждали, что устали и хотят, чтоб им помогли чиновники, чтоб их устали, наконец, с улиц, где слишком опасно находиться, в том числе, и женщинам с детьми.

Французские журналисты выяснили, что в акции протеста у мэрии принимали участие, в основном беженцы из неформальных лагерей на окраине Парижа и из Сен-Дени.

Организаторы акции6 представители движения Utopia56, пояснили, что предупреждали мэрию Парижа о бедственном положении мигрантов и о том6 что они в конце концов лично явятся к ратуше за помощью, но до сих пор никакой реакции не последовало.

«Уже больше месяца мы предупреждаем мэра Парижа о ситуации с мигрантами и не получаем ответа. Это символическая акция: ратуша больше не может закрывать глаза за происходящее. Это ненормально, что для новых мигрантов улица становится обязательным пунктом проживания по прибытии во Францию», – посетовал Маэль де Марцелл, представитель движения Utopia56.

После проведения акции у ратуши мигранты самостоятельно покинули площадь.

Париж, Елена Васильева

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