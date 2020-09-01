Новый посол Германии в Польше – сын служащего из бункера Гитлера

После нескольких месяцев промедления польское правительство утвердило нового посла Германии в Варшаве Арндта Фрейтага фон Лорингховена. Однако, по сообщениям польских СМИ, у Варшавы были сомнения в отношении немецкого дипломата – виновато его происхождение. Отец нового посла, Бернд Фрейтаг фон Лорингховен, с 1944 года до конца апреля 1945 года служил помощником командующего сухопутными войсками в бункере Адольфа Гитлера. Там он в ежедневном режиме делал сводки по военной ситуации.

Заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что новый посол столкнется с вызовом прошлого Германии. Преступления Второй мировой войны остались «огромной незаживающей раной в сознании поляков», – пояснил Шимон Шинковский вель Сенк. «В этом контексте особенно важна позиция Германии и немецких политиков», – добавил он.

Во вторник Польша отмечает 81-ю годовщину нападения на армии нацистской Германии, которое начало Вторую мировую войну в 1939 году.

Напомним, что новый посол Германии в Польше – биохимик Арндт Фрейтаг фон Лорингховен (64 года) был заместителем директора разведывательной службы с 2007 по 2010 год и послом Германии в Чешской республике с 2014 по 2016 год. Кроме того, он работал координатором секретной службы НАТО.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 01.09.20

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