Министр экономики Германии верит, что второго карантина по коронавирусу получится избежать

Министр экономики и энергетики Германии заявил во вторник, что второго локдауна по коронавирусу в стране возможно и, вероятнее всего, удастся избежать. Выступая на пресс-конференции, Питер Альтмайер отметил, что худшее из пандемии осталось позади и что экономика ФРГ с мая демонстрирует рост. Но, уточнил Альтмайер, 2020 году ожидается снижение ВВП страны на 5,8%.

Отметим, что оптимистичные комментарии министра прозвучали на фоне того, как официальные лица Германии борются с антиправительственными протестами, посвященными мерам, которые предпринимает государство для сдерживания пандемии коронавируса.

Больше сотни человек были задержаны в субботу в Берлине на многотысячной акции протеста – немцы вышли к Рейхстагу с имперскими флагами и пытались прорваться в здание. Официальный Берлин выразил категорическое недовольство действиями митингующих.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 01.09.20

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