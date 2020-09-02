Католические священники в Польше намерены лечить представителей ЛГБТ от неправильной сексуальной ориентации

Епископы в Польше хотят лечить геев и лесбиянок в специальных учреждениях.

По мнению польских священнослужителей, негетеросексуальная ориентация – это не только грех, но и болезнь. Поэтому местные члены ЛГБТ-сообщества, то есть лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, должны проходить лечение от своих недугов.

В сотрудничестве с государством они хотят дать им возможность получить «правильную» сексуальную ориентацию. «Это звучит как шутка, но это официальная позиция Конференции польских епископов (ПБК), принятая во время встречи в Ченстохове», – сообщает польское телевидение TVN24.

Документ польских епископов состоит из 27 страниц и четырех глав. В тексте подчеркивается, что было принято решение создать свои собственные лечебные учреждения и консультационные центры «для помощи ЛГБТ-сообществам» во всех 27 польских епархиях. «Например, там хотят превратить гомосексуалистов в гетеросексуалов, что так же бессмысленно, как превращать гетеросексуалов в гомосексуалистов», – сказал TVN24 ведущий польский сексолог Збигнев Издебски.

Другие СМИ предупреждали, что подавляющее большинство членов сообщества ЛГБТ в Польше чувствуют, что они страдают от дискриминации, а не от болезней. «Они не хотят исцеления, а хотят уважения своих сексуальных предпочтений. В демократических государствах это вовсе не считается преувеличенным требованием», – пишет либеральный еженедельник Polityka в качестве отзыва на документ епископов.

Polityka считает, что лечение гомосексуализма или других негетеросексуальных идентичностей не только ненаучно, но и вредно, а документ епископата может стать «приманкой для многих невежественных людей, которые считают его подарком небес в нынешней охоте на ЛГБТ-сообщество в Польше».

Журнал напомнил, что во время демонстраций сексуальных меньшинств за свои права всегд возникает волна ответного насилия. Противники ЛГБТ бьют их, и местные депутаты правящей Партии закона и справедливости (ПиС) вместе с католическими священниками часто оказываются среди нападавших.

В настоящее время в Польше более сотни городов, составляющих около трети территории страны, объявлены местными властями «зонами, свободными от ЛГБТ».

Среди прочего, размещая вывески в барах, ресторанах, а также в кинотеатрах, театрах и парках, они заявляют, что не хотят видеть там лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 02.09.20

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