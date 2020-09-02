Гостиничный сектор Брюсселя оказался на грани краха из-за коронавируса – жить в них теперь некому

В гостиничном секторе Брюсселя из-за пандемии наблюдаются очень большие проблемы. «Катастрофа – наверное, этого слова даже недостаточно для того, чтобы описать происходящее, поскольку финансовые показатели плохие», – рассказал в среду генеральный секретарь BHA (Брюссельской ассоциации отелей) Родольф Ван Вейенберг в интервью La Libre Belgique. Гостей в Брюсселе почти нет, номера пусты, впереди многих ждет банкротство.

«Мы ожидали очень тяжелого лета. Но это – самый худший из возможных сценариев», – добавил Родольф Ван Вейенберг.

С марта этого года половина отелей Брюсселя не работает. А те, кто решил открыться после коронавирусного карантина, заполнили только 20% своих комнат в июле и августе. «Это означает, что общая заполняемость составляет всего около десяти процентов, – продолжает г-н Ван Вейенберг. – Этой цифры в значительной степени недостаточно, если мы знаем, что отель приносит прибыль от нормы 60% заполняемости.

За исключением нескольких посетителей из соседних стран и очень специфической бизнес-клиентуры, такой как экипажи авиакомпаний, заведения Брюсселя, обычно заполненные на 75%, сейчас совсем пусты» .

Генеральный секретарь ассоциации отельеров бьет тревогу. «Без массивных дополнительных мер поддержки это – конец сектора. Кто сможет пережить шесть месяцев полного или почти полного бездействия без каких-либо перспектив?» – предупреждает он.

На данный момент о банкротстве объявил только один отель – «Métropole». «Но следующие несколько недель будут роковыми», – предупреждает глава ассоциации отельеров. «Ситуация никогда не была такой тревожной, как для малых, так и для больших отелей. Весь сектор, который переживает самый серьезный кризис, находится в опасности. Отельеры опасаются того, что может случиться. Потому что перспективы на сентябрь плохие, тогда как всегда в Брюсселе традиционно сентябрь – это очень хорошее для отелей время». Есть тому и реальное подтверждение – многие отели, которые намеревались открыться в сентябре, отказались от этого из-за почти полного отсутствия спроса.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 02.09.20

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