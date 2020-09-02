В фонтане бельгийского города нашли ящик с сердцем мэра

Ящик с сердцем первого бургомистра бельгийского города Вервье Пьера Давида найден в фонтане, расположенном на площади Верте. Как сообщает телерадиокомпания RTBF, открытие было сделано в рамках реставрационных работ – ученым выпала возможность проверить одну из городских легенд, гласившую, что сердце мэра покоится в фонтане в деревянной коробке. «Ящик находился в верхней части фонтана, очень близко к бюсту Пьера Давида, за камнем, который убрали для реконструкции фонтана. Отмечается, что сохранность ящика безупречная», – рассказал журналистам руководитель реставрационных работ Максим Деже.

Многочисленные исторические свидетельства сообщали о наличии ящика, спрятанного внутри Фонтена Давида, расположенного на площади Верте. В нем, должно было содержаться сердце Пьера Давида (1798 – 1839 год), который сыграл важную роль в жизни города.

После его случайной смерти в 1839 году, в возрасте 58 лет, городские власти решили изъять его сердце, которое первоначально хранилось в ратуше, а затем было помещено в фонтан, расположенный на площади. Фонтан, носящий его имя, воздвигнут через 44 года после его смерти.

С тех пор Фонтан Давида доминирует над площадью Верте, в настоящее время он проходит реставрацию. С середины мая камни демонтируются один за другим, а затем будут заменены, чтобы один в один воссоздать фонтан Пьера Давида.

Что касается шкатулки с сердцем первого бургомистра Вервье, то в настоящее время она выставлена ​​на первом этаже Музея изящных искусств и керамики на улице Ренье, в помещении, специально оборудованном в память о первом бургомистре Вервье, в окружении нескольких предметов и документы, касающиеся его жизни и смерти.

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