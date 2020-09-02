Климат на Земле меняется по самому худшему прогнозу ученых

Ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию, сообщает EurekAlert!.

Согласно данным ученых, ледовые щиты в Гренландии и на Антарктике, таяние которых стремительно ускоряется, уже привели к повышению уровня моря на 1,8 сантиметра с 1990-х годов. В частности, таяние Антарктического ледового щита привело к повышению уровня моря на 7,2 миллиметра, а Гренландского – на 10,6 миллиметра.

«Хотя мы ожидали, что ледяные щиты будут терять все большее количество льда в ответ на потепление океанов и атмосферы, скорость их таяния увеличилась быстрее, чем мы могли себе представить», – рассказал доктор Том Слейтер, исследователь климата в Центре полярных наблюдений и моделирования Университета Лидса. – Таяние обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы рискуем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря».

Исследователи убеждены, что в случае сохранения темпов таяния ледовых щитов уровень моря поднимется еще на 17 сантиметров. Это, в свою очередь, может привести к тому, что к концу столетия 16 миллионов людей будут страдать от паводков.

По последним данным, глобальный уровень океана поднимается на четыре миллиметра каждый год.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.09.20

В фонтане бельгийского города нашли ящик с сердцем мэра. / Католические священники в Польше намерены лечить представителей ЛГБТ от неправильной сексуальной ориентации. / Гостиничный сектор Брюсселя оказался на грани краха из-за коронавируса – жить в них теперь некому. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»