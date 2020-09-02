Шотландия вводит карантин для всех возвращающихся из Греции

В Шотландии все путешественники, возвращающиеся из Греции, будут обязаны соблюдать карантинные ограничения. Требования связаны со «значительным ростом» случаев завоза коронавируса нового типа из средиземноморской страны.

В заявлении правительства Шотландии, в частности, говорится, что туристы, прибывающие из Греции, должны будут самоизолироваться дома в течение 14 дней по прибытии в Шотландию, начиная с четверга, 3 сентября 2020 года.

Напомним, что Греция была одной из первых европейских стран, вновь открывшихся для туристов, поскольку ей удалось сохранить на очень низком уровне число погибших от коронавируса, введя строгую изоляцию на раннем этапе.

В прошлом месяце правительство Греции объявило о новых мерах, включая обязательный отрицательный тест на Covid-19 для посетителей, въезжающих в страну из Испании, Швеции, Бельгии, Чехии и Нидерландов.

Власти Греции также объявили полуночный комендантский час для баров и ресторанов в 16 районах Греции, включая Афины, где было зарегистрировано большинство случаев заболевания коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в средиземноморской стране на сегодняшний день зарегистрировано 10524 случая коронавируса и 271 смертельный исход от него.

Глазго, Елена Васильева

Глазго. Другие новости 02.09.20

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