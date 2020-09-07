В Великобритании люди снова начали умирать от коронавируса

В Соединенном Королевстве зарегистрировано 2988 новых случаев Covid-19 последние сутки. Это самый высокий ежедневный показатель с мая текущего года.

Общее количество зарегистрированных случаев в Великобритании в настоящее время составляет 347 152, сообщает CNN.

Кроме того, два пациента с COVID-19 скончались, в результате чего официальное число погибших правительством Великобритании снова начало расти и достигло 41 551 человека.

В ответ на новые данные первый министр Шотландии Никола Стерджен написал в Твиттере: «Число случаев заболевания растет в Великобритании – сегодня было зарегистрировано 2988 случаев по сравнению с 1813 годом вчера. Это снова напоминает нам о необходимости быть очень бдительными и соблюдать все факты».

Отметим, что сравнение статистики заболеваемости следует проводить с осторожностью, поскольку с мая количество тестов, проводимых для населения, увеличилось.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 06.09.20

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