В Швеции только 4 человека из 10 имеют работу

Большинство жителей Швеции не имеют работы.

Безработица в Швеции на протяжении нескольких недель остаётся на уровне 9.2 процента. Но ситуация на рынке труда ещё более тревожная. А именно, в стране рекордно мало работающих, сообщает портал «Новости Швеции».

За последнее полугодие, по данным Статистического управления Швеции, количество реально работающих уменьшилось на 240 000 человек – с 4 360 000 до 4 120 000.

Общая численность населения сейчас составляет 10.4 миллиона человек, но лишь немногим более 4.1 миллиона из них имеют работу.

«Сейчас работает менее 40 процентов населения, что является самой низкой долей с 2000 года. Поскольку в ближайшие годы доля пожилых людей резко возрастёт, то это очень тревожно с точки зрения средств к существованию», – рассказал экономист Конфедерации шведских предприятий Юхан Крейцбергс.

Необходимо сделать всё, чтобы привлечь к работе как можно больше людей, – подчёркивает он. По словам Крейцбергса, ситуация стала особенно серьёзной сейчас, когда количество рабочих часов на человека трудоспособного возраста меньше, чем во время предыдущих кризисов.

Стокгольм, Елена Васильева

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