В Швеции прямо сейчас происходит около пятидесяти конфликтов между бандами

В настоящее время в Швеции происходит около пятидесяти конфликтов между бандами, в которых замешаны 3 тысячи преступников. Ожидается, что около десяти из этих конфликтов в ближайшее время приведут к новым актам насилия, сообщает портал «Новости Швеции».

Шведская полиция сейчас знает больше о деятельности мафии в стране, чем когда-либо прежде. Благодаря французским властям шведские полицейские в начале года получили доступ к зашифрованному мобильному сервису EncroChat. После этого информация о сделках с наркотиками, вымогательствах и убийствах стала полностью открыта для правоохранителей.

По данным Национального оперативного департамента полиции, в Швеции в настоящее время происходит полсотни конфликтов между бандами. Тысячи преступных группировок вовлечены в конфликты на разных уровнях.

На верхнем уровне насчитывается около 600 человек, которые контролируют и отдают приказы более чем 1800 исполнителей. В самом низу примерно 600 молодых людей, которые пока только находятся на пути в преступные группировки.

До прихода современных технологий связи преступникам было гораздо сложнее вести дела. Теперь они могут сидеть на пляже в Испании, заказывать убийство и открыто говорить о том, как оно должно пройти, и кто должен его осуществить. Однако с апреля этого года у полиции есть законные возможности прослушивать зашифрованные переговоры мафии.

Полиция Швеции прикладывает всё больше сил, чтобы попытаться остановить спираль насилия.

«Сейчас мы уделяем больше внимания тем, кто находится в самом верху преступных организаций. Надо, чтобы они сидели в тюрьме. Мы помогаем полиции на местах следить за этими людьми. А что касается низшего звена, то многое делается для того, чтобы попытаться вызволить их из преступной деятельности. В случаях, когда можно опасаться убийства, полиция связывается с потенциальными жертвами и предлагает помощь. Только за последнюю неделю в иммигрантских районах Ринкебю, Тенста, Шиста, Хюсби и Акалла удалось спасти семь молодых людей. Но многие отказываются от помощи полиции и предпочитают сами постоять за себя», – цитирует Линду Х Стааф, главу разведывательного подразделения Национального оперативного департамента полиции портал «Новости Швеции».

Стокгольм, Елена Васильева

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