Греция стягивает армию к границе с Турцией

Греция усиливает группировку войск на границе с Турцией. В разгар газово-пограничных споров в Средиземном море официальные Афины опасаются, что Турция может снова разыграть «миграционную карту», чтобы оказать давление как на Афины, так и на Брюссель и избежать европейских санкций.

Как сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на заместителя министра миграции Греции Георгоса Кумутсакоса, события на границе с мигрантами могут пойти по негативному сценарию, как это уже было в начале года. «Мы готовы и будем реагировать так же, как и в марте», – отметил министр. В начале года, напомним, Турция объявила границу Греции и, следовательно, ЕС открытыми для нелегалов. Тысячи беженцев отправились переправляться в Еврозону, но столкнулись с сопротивлением военных и пограничников Греции.

Отношения между Грецией и Турцией в последние недели осложнились из-за спора об исключительной экономической зоне в восточном Средиземноморье. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил в субботу: «У Турции есть политическая, экономическая и военная сила, чтобы разорвать навязанные ей аморальные карты и документы».

Евросоюз осуждает попытки Турции найти газовые месторождения возле греческих островов. Ожидается, что санкции против Турции будут обсуждены лидерами ЕС в конце сентября . На прошлой неделе НАТО заявило, что Афины и Анкара договорились начать переговоры.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 08.09.20

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