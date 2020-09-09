Швеция проводит тестирование на коронавирус в рекордных масштабах. Результаты обнадеживают

Швеция в настоящее время проводит рекордное количество тестов на коронавирус и может похвастаться благоприятными цифрам. В это же самое время многие другие европейские страны, в том числе Чехия, Франция, Испания, Англия обеспокоены резким ростом числа коронавирусных инфекций.

На протяжении всей пандемии Швеция проявляла более доброжелательный подход к проблеме, чем подавляющее большинство других европейских стран, вызывая споры не только в этой северной стране, но и за рубежом. Вместо запретов и карантинных мер шведское правительство только рекомендовало соблюдение правил социального дистанцирования и гигиены.

На данный момент, по данным Университета Джонса Хопкинса (JHU), в стране зарегистрировано 85707 случаев коронавируса и 5838 смертей. В стране с населением в десять миллионов человек гораздо больше жертв на душу населения, чем в соседних странах, но меньше, чем в Италии, Испании или Великобритании.

«Цель нашего подхода – помочь людям понять необходимость следовать существующим рекомендациям и принципам», – сказал на пресс-конференции Йохан Карлсон, глава Шведского национального совета здравоохранения.

В то время как многие другие страны постоянно меняют правила и применяют ограничения, по словам Карлсона, шведские рекомендации должны быть понятными и устойчивыми в течение более длительного периода времени. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также высоко оценили долгосрочную устойчивость шведской стратегии.

Число смертей, госпитализаций и новых инфекций в Швеции сейчас низкое, а коронавирус распространяется медленнее всего во всей Скандинавии. За последнюю неделю в Швеции было проведено более 120 000 тестов, и более 1300 дали положительный результат. В весенние недели доля положительных тестов составляла 19 процентов.

«Наша стратегия последовательна и устойчива. Вероятно, у нас более низкий риск распространения по сравнению с другими странами», – сказал Йонас Людвигссон, профессор эпидемиологии в Каролинском институте. Он добавил, что в Швеции, вероятно, уровень иммунитета населения выше, чем в большинстве других стран. «Я думаю, что сейчас мы многое из этого получаем», – сказал эксперт.

Однако у шведского подхода есть и критики. В редакционной статье Dagens Nyheter отмечается, что о большом количестве смертей в стране забывают. «Похоже, что некоторые цифры необходимо повторить. В Швеции в пандемию умерло 5837 человек. Это в пять раз больше, чем в Дании», – отмечает газета.

Стокгольм, Елена Васильева

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