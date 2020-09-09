AstraZeneca остановила испытания вакцины от коронавируса из-за болезни одного из участников эксперимента

Британская компания AstraZeneca объявила, что приостановила заключительную фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса, которую она разрабатывает в сотрудничестве с исследователями из Оксфордского университета. Reuters сообщает, что у одного из участников возникли проблемы со здоровьем.

Представитель компании Мишель Мейксель пояснила, что решение было принято добровольно, в соответствии со стандартными процедурами, и добавила, что теперь обстоятельства будут оцениваться независимой комиссией.

Клиническое исследование вакцины против коронавируса, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, проводится в нескольких странах. Осложнения со здоровьем произошли у участника из Соединенного Королевства. Пока непонятно, в чем заключаются проблемы и когда они проявились. Однако, как сообщает Stat News, ожидается, что участник исследования, у которого подозревается «серьезная побочная реакция», выздоровеет.

Stat News сообщила, что приостановка клинических испытаний повлияла на другие испытания AstraZeneca и клинические испытания, проводимые другими фармацевтическими компаниями. В заявлении AstraZeneca говорится, что «крупные исследования могут выявить заболевание чисто случайно, но обстоятельства необходимо проанализировать независимо».

Отметим, что рынки чутко отреагировали на отсановку испытаний вакцины. Акции AstraZeneca упали более чем на восемь процентов, в то время как ее конкуренты, занимающиеся разработкой вакцины, зафиксировали рост. Американская Moderna выросла на четыре процента, Pfizer – чуть менее чем на 1 процент.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 09.09.20

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