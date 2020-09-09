В Испании полиция час доставала из моря серфингистку c Covid-19

В Сан-Себастьяне полиция пришла на пляж Сурриола, чтобы арестовать женщину, которая нарушила карантин и с подтвержденным коронавирусом отправилась заниматься серфингом.

Как сообщает газета Daily El País, все происходящее полиция и очевидцы сняли на видео. Ролик за несколько часов стал вирусным.

Известно, что полиция во вторник получила информацию о зараженной женщине, которая вышла из квартиры и отправилась на пляж. Правоохранители нашли подозреваемую. Они потребовали от нее выйти из воды и пройти в полицию. Женщина полностью проигнорировала полицейских и продолжала заниматься серфингом в течение часа, пишет Daily El País. Потом эта дама решила выйти из воды, где ее уже ждали сотрудники полиции, во том числе некоторые в специальных защитных костюмах, чтобы не заразиться. Инфицированная женщина оказалась довольно агрессивно настроена и пыталась от полиции бежать, но была задержана и увезена в участок.

Некоторые СМИ утверждают, что по профессии женщина – полицейский, о чем сообщили задержавшие ее силовики, признавшие в нарушительнице коллегу.

Сан-Себастьян, Елена Васильева

Сан-Себастьян. Другие новости 09.09.20

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