Чех нашел немецкую гранату, принес домой и бросил в камин

В городе Чески-Крумлов мужчина получил тяжелые ранения после того, как бросил в огонь обнаруженную на улице зенитную гранату. Боеприпас взорвались, и осколки нанесли чеху тяжелые ранения.

Как сообщает новостной портал novinky.cz, спасатели и полиция выехали к тяжело раненому в субботу вечером.

«Согласно имеющейся информации, мужчина средних лет нашел немецкую зенитную гранату типа DG калибра 2 см в неустановленном месте в районе Чески-Крумлова, которую отнес в свой коттедж, а затем бросил в горящий камин. Граната взорвалась, и осколки серьезно ранили потрепевшего», – рассказала пресс-секретарь полиции Ленка Покорна.

Уголовные следователи расследуют дело о незаконном приобретении и хранении оружия, за которое предусмотрено до двух лет лишения свободы в случае предъявления обвинения и суда.

«Об обнаружении любого подозрительного предмета, напоминающего боеприпасы, необходимо незамедлительно сообщать в полицию. Ни в коем случае не трогайте находку, но постарайтесь оградить место ее нахождения от других людей. Бросать эти предметы в огонь, несомненно, смертельно опасно», – подчеркнула пресс-секретарь.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 09.09.20

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