Британцам запретят собираться группами более 6 человек

Великобритания вводит очередные ограничения в попытке сдержать «вторую волну» коронавируса. С 14 сентября жителям страны запретят собираться группами более шести человек.

Последние три дня британские эпидемиологи фиксируют по 2,5 – 3 тысячи новых случаев заражения. Правительство связывает рост числа заболевших, прежде всего, с нежеланием молодежи принимать необходимые меры предосторожности.

«В первую очередь, чтобы снизить вероятность распространения вируса, мы должны вести себя соответствующим образом. Также необходимо улучшить качество работы наших медицинских служб, чтобы они могли зафиксировать любой всплеск заболевания. В настоящий момент главное – удостовериться в структурных изменениях в поведении людей, укрепить систему здравоохранения, в частности, в том, что касается тестирования населения, поиска контактировавших с больными лиц и их изоляции», – говорит Дэвид Набарро, спецредставитель ВОЗ.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 09.09.20

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