ЕС не сможет ввести санкции против Белоруссии

Евросоюз не сможет ввести санкции против официального Минска. Для единогласного решения по данному вопросу не хватате голоса Кипра. Никосия отказывается давать его, требуя взамен от ЕС добавления в санкционный список семи турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет против них меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза. При этом для введения санкций ЕС необходим консенсус всех членов сообщества, и решение по Белоруссии оказывается заблокированным, сообщает «Бизнес ФМ».

По словам собеседников Frankfurter Allgemeine, договоренности по антибелорусским санкциям не будет достигнуто до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 21 сентября.

Вместе с тем еще 14 августа главы дипломатических ведомств государств ЕС принципиально поддержали введение ограничений из-за нарушений на выборах президента Белоруссии и разгона акций протеста.

С того времени дипломаты работали над списком граждан, которым запретят въезд в Евросоюз и заморозят счета. По словам дипломатов, в список вошли около 40 человек.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны. Им нельзя въезжать на территорию этих стран. Белорусский лидер считает, что, принимая такое решение, государства Прибалтики выполняли указания «более матерых стран», сообщает «Бизнес ФМ».

Минск, Елена Васильева

Минск. Другие новости 10.09.20

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