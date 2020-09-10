Швеция будет помогать Финляндии воевать

Парламент Швеции одобрил закон о взаимной оперативной военной поддержке между Швецией и Финляндией в случае агрессии. Теперь любая страна, которая нападет на Финляндию, должна знать, что ей придётся воевать еще и со Швецией.

До сих пор для оказания или получения военной поддержки для и от Финляндии, требовалось одобрение Риксдага, на получение которого может уйти около недели. Правительство хотело избежать этой задержки, сообщает портал «Новости Швеции».

«Речь идёт о возможностях более быстрого оказания и получения поддержки между Швецией и Финляндией. Шведские вооруженные силы должны быть в состоянии быстро вмешаться в случае нарушений финской территории, и мы должны иметь возможность получить финскую поддержку в аналогичной ситуации для отражения вооруженного нападения на Швецию», – рассказал министр обороны Петер Хультквист перед парламентскими дебатами по закону об оперативной военной поддержки между Швецией и Финляндией.

Но новый закон не дает правительству Швеции права обойти Риксдаг, если оно намерено поддержать Финляндию, когда та решится на вооруженное нападение. Речь идёт только о содействии при нарушении финской территории. Если в Финляндии уже будет идти вооруженный конфликт, то Швеция не будет автоматически считаться вступившей в войну. Для этого всё равно потребуется одобрение парламента.

Новый закон вступит в силу с 15 октября.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 10.09.20

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