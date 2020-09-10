Франция готовится к новым ограничениям по Covid-19: заболеваемость продолжает быстро расти

Французские СМИ активно обсуждают возможность второй серии локдауна страны в связи с коронавирусом. Как сообщает РИА «Новый День», на мысли о том, что скоро всех французов снова заставят сидеть по домам, наводит статистика заболеваемости. Только за последние сутки в стране выявлено 8577 новых случаев заражения – и текущие цифры распространения коронавируса во Франции вызывают очень сильное беспокойство.

Как сообщает телекомпания BFMTV, во время пресс-конференции, состоявшейся в полдень в среду, президент Научного совета Жан-Франсуа Дельфрэсси также предупредил: «Правительству придется принимать трудные решения в течение 8-10 ближайших дней».

Среди регионов, где вирус распространяется активнее всего, находится Иль-де-Франс и, в частности, Париж. Штаб полиции также постарался предвидеть ситуацию, подготовив план для столицы на случай, если пандемия там усилится. Указанный план, включающий в себя целый комплекс мероприятий, 20 августа был передан в канцелярию премьер-министра правительства Франции Жана Кастекса.

Из этих рекомендаций особо выделяются два варианта. «Среди мер, которые префектура может принять в чрезвычайной ситуации, есть, в частности, например, ранее закрытие баров, а также полное закрытие заведений, открытых для публики, и, в первую очередь, музеев», – подробно рассказывает Сара-Лу Коэн, начальник управления полиции и юстиции BFMTV.

Но, по мнению эпидемиолога Мартина Блахьера, прежде чем прийти к этим новым ограничениям, необходимо уделить время анализу эффективности уже принятых мер, таких как обязательное ношение маски.

Со своей стороны, мэрия Парижа уже обозначила свою позицию – необходимо сделать все, чтобы избежать нового локдауна столицы. Ибо для Парижа других вариантов, кроме тотального карантина и закрытия, нет. Реализовать здесь схему закрытия отдельных районов с повышенной заболеваемостью, по мнению городской администрации, не получится.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 10.09.20

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