На границе Венгрии и Словакии задержан грузовик, набитый нелегалами из Сирии

В четверг на автомагистрали М1 недалеко от венгерского города Комаром недалеко от границы со Словакией полиция задержала нелегалов. Как сообщают официальные источники в правоохранительных органах, в грузовике со словацким номерным знаком обнаружены 26 мигрантов из Сирии. Среди нелегалов было десять мужчин, шесть женщин и десять детей.

«Перед грузовиком ехала другая машина со словацким номерным знаком, экипаж которой руководил мероприятием. Экипаж второй машины также был задержан», – сообщает сайт police.hu.

После допроса нелегальные мигранты были доставлены полицией к пограничному шлагбауму, который был построен во время пика миграционного кризиса 2015 года на сербско-венгерской границе, и им пришлось покинуть территорию Венгрии.

Экипажам обоих словацких автомобилей предъявлено обвинение в контрабанде людей. Им грозит от одного до пяти лет тюрьмы.

Комаром, Елена Васильева

Комаром. Другие новости 10.09.20

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