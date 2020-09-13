Европейцы протестуют на улицах против карантинных мер

В Европе, где стремительно распространяется коронавирус, не прекращаются протесты против ограничений, введенных на фоне пандемии. В Мюнхене на улицы вышли около трех тысяч человек, сообщает «Евроньюс», поскольку, по данным полиции, число демонстрантов в шесть раз превысило указанную в заявке численность, и многие были без масок, марш был остановлен. Представители движения «Нестандартное мышление» призвали манифестантов отправиться к Терезиенвизе – месту проведения митинга.

Уве, участник протеста: «Я против этих антикоронавирусных мер, потому что власти не прислушиваются к мнению других вирусологов. И в СМИ преподносят нам информацию необъективно».

Эва, участница протеста: «У нас нет больше основного закона, конституции. Есть закон, защищающий нас от инфекций. И под этим прикрытием нас лишают наших основных свобод».

Аналогичная акция прошла в Варшаве Демонстрация под началась у здания парламента. Затем манифестанты прошли через центр города к офису польского телевидения, которое как они заявляют распространяет ложные сведения о пандемии. Демонстранты кричали «Довольно лжи, довольно масок!", «Не допустим второго карантина!" и призывали правительство уйти в отставку.

По данным минздрава Польши в стране инфицированы 73,650 человек. От COVID-19 скончались 2,182.

Мюнхен, Елена Васильева

Мюнхен. Другие новости 11.09.20

Африканская чума свиней добралась до Германии. / Франция готовится к новым ограничениям по Covid-19: заболеваемость продолжает быстро расти. / Швеция будет помогать Финляндии воевать. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»