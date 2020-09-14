Прогноз ВОЗ – в октябре и ноябре ситуация с COVID-19 станет тяжелее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает увеличения числа смертей от коронавируса в Европе в течение октября и ноября.

«Будет труднее. В октябре и ноябре, мы увидим более высокий уровень смертности», – отметил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, которого цитирует газета «Фигаро».

По данным ВОЗ, уже сейчас в Европе регистрируется рост заболеваемости, вскоре после этого вверх пойдет и кривая смертности. «Мы живем в то время, когда страны не хотят слышать такого рода плохие новости, и я их понимаю», – отметил г-н Клюге. Но он также высказал надежду, что рано или поздно пандемия все-таки остановится.

Европейское региональное бюро ВОЗ в понедельник и вторник собирает вместе около пятидесяти государств-членов, чтобы обсудить меры реагирования на пандемию и согласовать свою пятилетнюю стратегию.

Между тем, Ханс Клюге предупредил тех, кто считает, что конец эпидемии совпадет с разработкой вакцины. «Я все время слышу: вакцина положит конец эпидемии. Конечно, нет! – говорит Клюге. – Мы даже не знаем, будет ли вакцина эффективна для всех слоев населения. Некоторые признаки, которые мы получаем, говорят о том, что одним она подойдет, а другим – нет. А если, вдруг, нам придется заказывать всем разные вакцины, какой логистический кошмар случится… Конец этой пандемии наступит, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. А это зависит от нас. В этом я вижу для всех нас позитивный сигнал».

Напомним, что число случаев заболевания в Европе резко растет в течение нескольких недель, особенно тяжело складывается ситуация в Испании и Франции.

В пятницу в 55 странах Европейского регионального бюро ВОЗ было зарегистрировано более 51 000 новых случаев заболевания, что, по общедоступным данным организации, превышает пиковые значения апреля. В то же время количество ежедневных смертей на данный момент остается на уровне, наблюдаемом с начала июня – это около 400-500 смертей в сутки по всему ЕС.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 13.09.20

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