В Швеции из-за переполненных тюрем осужденные по 100 дней ждут своей очереди на отбывание наказания

Переполненные шведские тюрьмы заставляют всё больше осужденных преступников ожидать своего заключения на свободе.

Дело в том, что в Швеции на неопасных осуждённых преступников не одевают наручники в зале суда. Обычно после вынесения приговора они отправляются домой и ждут, когда их вызовут в тюрьму для отбытия наказания.

Ранее было ограничение в 50 дней с момента вынесения приговора до явки осужденного к месту заключения. Несколько лет назад срок был увеличен до 75 дней, а теперь лимит ожидания продлили до 100 дней, сообщает портал «Новости Швеции».

«Причина, по которой мы изменили срок, связана именно с переполненностью наших тюрем. То, что мы решили увеличить лимит, конечно, проблематично, и мы намерены отказаться от этого как можно скорее, но в настоящее время мы не видим другой альтернатив», – заявил Йоаким Ригхаммар, руководитель отдела Шведской службы тюрем и пробации.

По оценке Национальной судебной администрации, то, что эти люди свободно находятся в обществе в течение этого периода, считается приемлемым. Но, по данным Шведской службы тюрем и пробации, риск совершения новых преступлений растёт с увеличением срока нахождения осуждённых преступников на свободе.

«Увеличивая это время с 50 до 100 дней, естественно, возрастают и риски совершения этими людьми новых преступлений», – говорит Йоаким Ригхаммар.

Согласно статистике, в Швеции на свободе в ожидании тюремного заключения находится около 2700 человек.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 14.09.20

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