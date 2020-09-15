Канцлер Австрии объявил о второй волне коронавируса в своей стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна переживает вторую волну пандемии. «Мы находимся в начале второй волны. Мы столкнемся с трудными месяцами осенью и зимой», – отметил Курц.

Канцлер попросил граждан Австрии и далее соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом и сокращать социальные контакты.

В последние дни число новых случаев инфицирования в Австрии возросло, особенно сложно ситуация складывается в Вене, где зарегистрировано более половины всех новых случаев инфицирования.

«Две недели назад число заражений в день составляло около 350, а вчера оно уже превысило 850», – сказал Курц, добавив, что скоро будет достигнута отметка в 1000 новых случаев в день.

С этой недели Австрия ужесточает карантинные меры. Маски для лица необходимо с понедельника носить во всех общественных помещениях и на мероприятиях, скопление более чем 50 людей в закрытых помещениях не допускается.

Кроме того, есть и пить в ресторанах можно только сидя – во избежание скопления людей в одном месте.

На данный момент в Австрии коронавирусом заразились 33 463 человека, 757 умерли, сообщает министерство здравоохранения.

Вена, Елена Васильева

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