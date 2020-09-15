Германия примет 1500 мигрантов из сгоревшего лагеря на Лесбосе

Федеральный канцлер Ангела Меркель (ХДС) и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (ХСС) договорились, что страна примет 1500 мигрантов из сгоревшего лагеря на греческом острове Лесбос. Как сообщает агентство DPA, частности, в Германию в приоритетном порядке попадут семьи с детьми. Напомним, 9 сентября в лагере для мигрантов, рассчитанном на 2 тысяч человек, вспыхнул пожар. В тот момент на его территории находилось 12 тысяч человек, в том числе 35 – с выявленным коронавирусом.

Лагерь горел несколько дней и был полностью разрушен. Часть мигрантов разбежалась, остальные остались в его пределах. Люди отказываются переселяться на баржу, где сформирован новый временный лагерь. Также они отказываются переселяться и в новый палаточный временный лагерь – они предполагают, что их снова там запрут и не позволят уехать дальше в ЕС.

Мигранты шестые сутки ночуют под открытым небом и требуют выпустить их с острова. В Евросоюзе идут консультации по ситуации на Лесбосе. Помимо Германии, Норвегия также высказала желание принять у себя 50 нелегалов – но это обязательно должны быть семьи с детьми.

Бунтующих нелегелов на Лесбосе охраняет и сдерживает полиция. Иногда применяется слезоточивый газ. Местные жители высказывают крайнюю обеспокоенность происходящим и ждут актов агрессии от мигрантов.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 15.09.20

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