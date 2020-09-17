Мадрид вводит новые ограничения по мере роста заболеваемости коронавирусом нового типа

Власти испанской столицы готовятся ужесточать меры по борьбе с распространением коронавируса, посольку в стране растет заболеваемость.

С начала вспышки в Испании зарегистрировано более 30 000 смертей, а общее число случаев превысило 600 000.

По данным министерства здравоохранения Испании, на Мадрид приходится примерно треть всех новых случаев инфицирования.

Президент регионального правительства города Изабель Диас Аюсо заявила, что отчасти в осложнении ситуации виноваты мигранты.

«(Вспышки частично) связаны с образом жизни мадридских иммигрантов и плотностью населения этих районов», – сказала она во вторник.

О том, как изменится жизнь жителей столицы, и какие ограничения будут введены, власти Мадрида объявят в будущую пятницу.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 16.09.20

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