Мадрид вводит новые ограничения по мере роста заболеваемости коронавирусом нового типа

Власти испанской столицы готовятся ужесточать меры по борьбе с распространением коронавируса, посольку в стране растет заболеваемость.
С начала вспышки в Испании зарегистрировано более 30 000 смертей, а общее число случаев превысило 600 000.
По данным министерства здравоохранения Испании, на Мадрид приходится примерно треть всех новых случаев инфицирования.
Президент регионального правительства города Изабель Диас Аюсо заявила, что отчасти в осложнении ситуации виноваты мигранты.
«(Вспышки частично) связаны с образом жизни мадридских иммигрантов и плотностью населения этих районов», – сказала она во вторник.
О том, как изменится жизнь жителей столицы, и какие ограничения будут введены, власти Мадрида объявят в будущую пятницу.
Мадрид, Елена Васильева
Мадрид. Другие новости 16.09.20
Террорист Брейвик, убивший 77 человек, хочет досрочно выйти на свободу. / Министр Нидерландов высказался против санкций США. / Аэропорт Рима признан самым безопасным в плане распространения коронавируса. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube