29 полицейских в Германии подозревают в симпатии к нацизму

В Германии 29 полицейских временно отстранены от работы: в их отношении ведется следствие, они подозреваются в симпатиях к нацизму.

В закрытых чатах, где вели общение правоохранители, они, как сообщается, обменивались изображениями Адольфа Гитлера, свастикой и и фотомонтажом, на котором были изображены мигранты на пути в газовую камеру, сообщает «Евроньюс».

С сообщением выступил министр внутренних дел земли Северный Рейна-Вестфалия: «Были фото Гитлера, свастики, флаг имперской Германии, который объявлен вне закона, и не только фотомонтаж, но и рассказ о том, как беженца отправляют в газовую камеру».

В ФРГ свастика и другие знаки и символы нацизма и, в частности, СС – охранных отрядов – относятся к символике антиконституционных организаций, законом запрещена их демонстрация и продажа.

«Евроньюс» напоминает, что нынешний скандал – не первый в Германии. В июне в ФРГ минобороны федеральной республики частично распустило подразделение армейского спецназа, военнослужащие которого неоднократно публично выражали ультраправые взгляды.

По словам Герберта Ройла, «решение далось очень нелегко, поскольку я вначале полагал, что это были единичные изолированные инциденты. Но потом я понял, что проблема носит системный характер».

В Германии – в силу исторических причин – за такого рода деяния предусмотрено жесткое наказание, только за демонстрацию нацистской символики можно отправиться в тюрьму на три года.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 17.09.20

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