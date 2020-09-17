В Уэльсе из-за коронавируса будет заблокировано целое графство

Правительство Уэльса заблокировало один из крупнейших регионов страны – запретив людям въезд и выезд – после резкого увеличения числа случаев коронавируса.

Ронда-Кинон-Таф на юге Уэльса – второе заблокированное графство. Его население составляет около 240 000 человек.

«Теперь у нас есть свидетельства более широкой передачи вируса в этом районе, а это означает, что нам необходимо принять срочные меры для контроля и, в конечном итоге, сокращения распространения вируса и защиты здоровья людей», – заявил министр здравоохранения Уэльса Воан Гетинг.

Новые меры будут введены в четверг с 13:00 по восточноевропейскому времени. Правила распространяются на всех, кто живет на территории Rhondda Cynon Taf.

Правительство заявило, что людям не будет разрешено покидать регион без уважительной причины.

Применение и контроль новых ограничений будут осуществлять местные власти и полиция.

Уэльс, Елена Васильева

Уэльс. Другие новости 17.09.20

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